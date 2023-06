Académie Festival de Musique des Arcs Arc 1800 Bourg-Saint-Maurice, 16 juillet 2023, Bourg-Saint-Maurice.

Bourg-Saint-Maurice,Savoie

Cette année marque le 50ème anniversaire de l’Académie-Festival de Musique des Arcs.

Aux 70 artistes s’ajouteront des musiciens emblématiques qui ont marqué l’histoire du Festival, comme Renaud et Gautier CAPUCON ou Benjamin MILLEPIED et d’autres !.

2023-07-16 fin : 2023-07-28 . .

Arc 1800 Centre Bernard Taillefer

Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



This year marks the 50th anniversary of the Académie-Festival de Musique des Arcs.

The 70 artists will be joined by emblematic musicians who have marked the history of the Festival, such as Renaud and Gautier CAPUCON or Benjamin MILLEPIED and others!

Este año se celebra el 50 aniversario de la Académie-Festival de Musique des Arcs.

A los 70 artistas se unirán músicos emblemáticos que han dejado su huella en la historia del Festival, como Renaud y Gautier CAPUCON, Benjamin MILLEPIED y otros

Dieses Jahr feiert die Académie-Festival de Musique des Arcs ihr 50-jähriges Bestehen.

Zu den 70 Künstlern kommen emblematische Musiker hinzu, die die Geschichte des Festivals geprägt haben, wie Renaud und Gautier CAPUCON oder Benjamin MILLEPIED und viele andere!

Mise à jour le 2023-06-22 par Les Arcs Bourg Saint Maurice Tourisme