parking étang de pêche, 59320 Haubourdin, le mercredi 29 septembre à 14:00

On le sait aujourd’hui, les arbres communiquent entre eux grâce à des molécules, certains parlent même « d’internet des arbres ». Un phénomène que nous tenterons d’approcher ensemble ! Les différentes espèces présentes donnent également des indications sur le milieu dans lequel elles se trouvent… Partons à la recherche de ces indices ! Messages transmis : – La nature est véritablement surprenante ; – Anecdotes croustillantes autour de ces espèces. Liste des observations possibles lors de l’animation : – Identification des arbres – Faune et flore de saison Animation à destination du public familial. Animation gratuite. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Rendez-vous 14h parking de l’étang de pêche, au bout de la rue de la Canteraine à HAUBOURDIN.

Une balade naturaliste pour mieux connaître les arbres et leurs secrets… parking étang de pêche,59320 Haubourdin 59320 Haubourdin Haubourdin Nord

