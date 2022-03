Arbres sacrés & sacrés arbres Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Tour à tour médiateurs, inspirateurs et symboliques mais aussi témoins du temps qui passe et de ses outrages; découvrez les attentions quotidiennes portées à ces arbres. Les mardis, à la pause de midi, découvrez la richesse des collections du plus grand Jardin botanique de Suisse et de son Conservatoire. D’avril à novembre, participez aux visites thématiques. Découvrez notre [offre complète de visites commentées.](https://www.cjbg.ch/fr/visiter/visites-guidees)

Gratuit

Deux voyages en un: découverte des arbres vénérables des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève. Ils sont notre mémoire, notre patrimoine et notre héritage. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

