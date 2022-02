Arbres remarquables par Alain Baraton Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault Catégories d’évènement: Indre

Saint-Benoît-du-Sault Indre Saint-Benoît-du-Sault Alain Baraton, jardinier en chef au château de Versailles fera une conférence sur les arbres remarquables. L’association culturelle du Prieuré vous propose une conférence avec Alain Baraton sur les arbres remarquables asso.cpsbds@gmail.com +33 2 54 47 59 97 Alain Baraton, jardinier en chef au château de Versailles fera une conférence sur les arbres remarquables. ©pixabay

