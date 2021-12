Arbres MJC de Saint-Chamond, 26 mars 2022, Saint-Chamond.

MJC de Saint-Chamond, le samedi 26 mars 2022 à 20:30

Plantés sur scène, deux instruments boisés émergent d’une forêt dénudée. Clavecin et marimba se rencontrent, se répondent, échangent leurs sons et leur histoire avec douceur et virtuosité. Les arbres s’éclairent et se dévoilent, reflétant les couleurs des saisons et du temps qui passe. Surgissant de la musique et de la vidéo, un récitant invite les spectateurs à un voyage poétique et philosophique, entre humour et mélancolie, méditation à l’ombre des grands arbres et des petits arbustes disant les états d’âme de l’être au monde. Un chemin sensoriel de poèmes murmurés, criés, proclamés, bruités, où il sera question d’amour, de forêt, de souvenir, de cueillir le jour, de saisons, de la musique des mots… du XVIème siècle à nos jours. Chemin parfois caillouteux, mais toujours lumineux et tout de rythme, avec la volonté de parler à tous les âges.

7€ adh, 10€ ext

L’arbre est un grand frère pour l’Homme. à la fois présence apaisante qui invite à la respiration dans une vie frénétique, il est aussi l’être épineux qui vient nous rappeler qu’il sera là après nous.

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire



