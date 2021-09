Boulogne-Billancourt Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Arbres fruitiers d’ici et d’ailleurs – Parc de Boulogne Edmond de Rothschild Parc de Boulogne – Edmond de Rothschild Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

Parc de Boulogne – Edmond de Rothschild, le samedi 9 octobre à 10:00

Balade organisée en partenariat avec l’Office du tourisme de Boulogne-Billancourt. [[https://www.otbb.org/](https://www.otbb.org/)](https://www.otbb.org/) _Départ à 10h, à l’entrée par la rue des Victoires du Parc de Boulogne – Edmond de Rothschild, au croisement de la rue de l’Abreuvoir et de la rue Saint-Denis._

Atelier gratuit sur inscription obligatoire (nombre de places limité)

Petites et Grande histoires au pays des fruits et des arbres fruitiers sans bouger de chez soi… ou presque.

