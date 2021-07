Arbres fruitiers de l’île Saint-Germain Parc départemental de l’île Saint-Germain, 18 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Arbres fruitiers de l’île Saint-Germain

Parc départemental de l’île Saint-Germain, le samedi 18 septembre à 15:00

**Visite guidée par Françoise Kimmich, en partenariat avec Historim et la Maison de la Nature et de l’Arbre du Grand Seine Ouest.** De nombreux arbres remarquables par leur âge, leur taille, leur envergure ou leur histoire sont présents dans le parc de l’île Saint-Germain : un peuplier noir, peuplier euraméricain, un érable sycomore, un marronnier, deux platanes… On trouve aussi divers arbres fruitiers. Ils représentent un irremplaçable patrimoine naturel et culturel.

Sur inscription

Parc départemental de l’île Saint-Germain Avenue Jean Monnet 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine



