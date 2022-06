Arbres fruitiers, biodiversité & produits locaux Castets et Castillon Castets et Castillon Catégories d’évènement: Castets et Castillon

Gironde

Arbres fruitiers, biodiversité & produits locaux Castets et Castillon, 2 juillet 2022, Castets et Castillon. Arbres fruitiers, biodiversité & produits locaux

Salle des fêtes Castets et Castillon Gironde

2022-07-02 – 2022-07-02 Castets et Castillon

Gironde Castets et Castillon 40 EUR Au menu de la journée : – 13h45 – 17h30 : formation sur les arbres fruitiers dispensée par Evelyne Leterme (inscription obligatoire – 40€)

– A partir de 18h, présentation du programme Biodiversité et agriculture et lancement de la mobilisation citoyenne « Mission Hérisson » par la LPO

– 19h : Présentation du projet de ferme Lab de Carbouey par l’association

– 19h30 : Repas avec des produits locaux (sur inscription – 12 € adulte / 8€ enfant)

