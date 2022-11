Balade « Invitation au voyage.. » Arbres et Paysages d’Autan Ayguesvives Catégories d’évènement: Ayguesvives

Haute-Garonne

Balade « Invitation au voyage.. » Arbres et Paysages d’Autan, 20 novembre 2022, Ayguesvives. Balade « Invitation au voyage.. » Dimanche 20 novembre, 10h00 Arbres et Paysages d’Autan

Sur inscription

Organisé par l’association Arbres et Paysages d’Autan Arbres et Paysages d’Autan 20 route de Ticaille 31450 Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:apa31@free.fr »}] Sortie nature sur la thématique des Arbres Remarquables

Inscrivez vous au 05.34.66.42.13 ou sur apa31@free.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T10:00:00+01:00

2022-11-20T16:00:00+01:00 Association Arbres et Paysages d’Autan

Détails Catégories d’évènement: Ayguesvives, Haute-Garonne Autres Lieu Arbres et Paysages d'Autan Adresse 20 route de Ticaille 31450 Ayguesvives Ville Ayguesvives lieuville Arbres et Paysages d'Autan Ayguesvives Departement Haute-Garonne

Arbres et Paysages d'Autan Ayguesvives Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ayguesvives/

Balade « Invitation au voyage.. » Arbres et Paysages d’Autan 2022-11-20 was last modified: by Balade « Invitation au voyage.. » Arbres et Paysages d’Autan Arbres et Paysages d'Autan 20 novembre 2022 Arbres et Paysages d'Autan Ayguesvives Ayguesvives

Ayguesvives Haute-Garonne