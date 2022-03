Arbres et microclimat : en forêt et en ville Relais Nature du Parc de la Deûle, 3 juin 2022, Santes.

Arbres et microclimat : en forêt et en ville

Relais Nature du Parc de la Deûle, le vendredi 3 juin à 19:00

Conférence proposée par Éva Gril (doctorante CNRS au laboratoire EDYSAN (Écologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés) de l’Université Picardie Jules Verne). Quels sont les multiples points forts de l’arbre en ville ? Contre les crues, l’érosion et la pollution, pour le patrimoine, la beauté, la biodiversité, la santé et le bien-être… Alors que les canicules se font de plus en plus fréquentes et intenses, vous verrez comment les arbres peuvent venir à notre rescousse ! Le microclimat qu’ils créent se ressent en ville comme en forêt, avec des implications pour les espèces de plantes et d’animaux dans le contexte du changement climatique. Ces enjeux sont explorés par le projet de recherche en cours « IMPRINT », sur les forêts feuillues françaises. Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._ Cette journée est un événement de « **La Grande Traversée** » : du 17 mai au 5 juin 2022, MOSAÏC et le Relais Nature du Parc de la Deûle vous invitent à voguer d’une rive à l’autre pour profiter des festivités. Et, du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin : **Rendez-vous aux jardins** à MOSAÏC et au Relais Nature Des conférences au Relais Nature * Vendredi 3 juin : Arbres et microclimat : en forêt et en ville (en partenariat avec le CNRS) * Samedi 4 juin : Les parasites des jardins et les méthodes de lutte bio Des ateliers : * Samedi 4 juin au Relais Nature : Vert par Nature : le macérat dans tous ses états (Nature Résiliente) * Samedi 4 & dimanche 5 juin au Relais Nature : Création en famille d’une presse à végétaux (Rebelote) * Samedi 4 & dimanche 5 juin à MOSAÏC : chantiers participatifs avec les jardiniers du parc Un spectacle aérien à MOSAÏC * Dimanche 5 juin : Improvisations (compagnie Alto) Programme complet sur : [[https://enm.lillemetropole.fr](https://enm.lillemetropole.fr)](https://enm.lillemetropole.fr)

Gratuit – uniquement sur inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22, ou relaisdeule@lillemetropole.fr Nombre de places limité Réservation ouverte un mois avant Rendez-vous aux jardins, soit le mardi 3 mai

La conférence de ce vendredi soir inaugure cette édition des « Rendez-vous aux jardins » (3-5 juin 2022) dont le thème national est « Les jardins face au changement climatique ».

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

