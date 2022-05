Arbres et arbustes : démonstration d’élagage et conseils d’entretien Parc du château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône Catégories d’évènement: Haute-Saône

Taille d’entretien, traitement, gestion des plantations, des professionnels seront présents pour prodiguer conseils et bonnes pratiques pour bien entretenir arbres et arbustes Quand et quoi tailler, abattre ou élaguer… ? Autant de questions auxquelles des professionnels de l’élagage proposeront des réponses ainsi qu’une démonstration d’élagage dans le parc du château tout au long du week-end.

Entrée libre et gratuite

Venez discutez botanique ! Parc du château de Ray-sur-Saône Château de Ray-sur-Saône 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône Haute-Saône

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T12:00:00

