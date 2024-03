Arbres en Wrac’h Jeu de piste autour de la flore de Lanarvily Lanarvily, samedi 25 mai 2024.

Dans le cadre de la Fête de la nature, partez à la découverte des arbres et plantes qui poussent le long de la vallée de l’Aber Wrac’h à Lanarvily ! Grâce à un jeu de piste pour petits et grands partez à la recherche des beaux sujets qui bordent ce fleuve côtier en vous amusant. Boucle de 2,5 km pour une durée de 1h30 environ.

Réservations sur cotedeslegendes.bzh et dans les bureaux d’accueil de Tourisme Côte des Légendes (gratuit). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25 17:00:00

Moulin du Vern 29260 Loc-Brévalaire

Lanarvily 29260 Finistère Bretagne tourisme@cotedeslegendes.bzh

