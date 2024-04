Arbres en majesté Vicq-sur-Mer, vendredi 19 avril 2024.

Arbres en majesté Vicq-sur-Mer Manche

Vendredi

Exposition artistique sur le thème des arbres à la salle de la Vacquelotte à Cosqueville et rencontres botaniques:

le vendredi château de Carneville, le bocage

– le samedi et le dimanche balade contemplative Maison de Bellanville.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 11:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Cosqueville

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie cotentin.nature@gmail.com

L’événement Arbres en majesté Vicq-sur-Mer a été mis à jour le 2024-04-08 par OT Cotentin Le Val de Saire