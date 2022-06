Arbres en danse Aix-en-Provence, 25 juin 2022, Aix-en-Provence.

Arbres en danse

2022-06-25 – 2022-06-25

Au programme :



Le 25 juin à 19h et à 20h30 : Danse in situ au Musée du Vieil Aix

• Danse : Marie-Hélène Desmaris

• Flûte : Christine Lacombe



Le 26 juin à 14h30 et à 17h : Arbres en danse dans le Jardin du Musée du Pavillon de Vendôme

• Chorégraphie : Marie-Hélène Desmaris

• Danse : Marie hélène Desmaris, Alice Galodé, Agnès Caraglio, Séverine Gros, Emilie Groshens, Brigitte Guidi, Sophie Lahure, Laurianne Perbost, Laurence Poésy, Céline Reisdorf, Laurence Taulier.

• Musique : Bastien Boni (contrebasse), Christine Lacombe (flûte)

Texte : Valérie Hernandez

Danse(s) in situ est un projet de création dédié sur sites.

Marie-Hélène Desmaris s’inspire de chaque lieu dans sa singularité pour créer un scénario chorégraphique enrichi de temps d’improvisations

https://cie-mariehelenedesmaris.com/

