Arbre(s) Domaine de Malagar Saint-Maixant

Arbre(s) Arbre(s) 31 mai – 2 juin Domaine de Malagar Entrée libre suivant les horaires d’ouverture du Domaine de Malagar

Début : 2024-05-31T11:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Exposition photographique de Cécile Bory, avec l’amicale présence littéraire du poète Gabriel Okoundji, dans le Chai du Blanc de Malagar.

« Je leur dois de belles heures. Ils viennent ne l’oublions pas, des arbres. Parfois ils s’en souviennent : certaines phrases de certains livres bruissent comme les feuilles de l’acacia », Christian Bobin

Arrière-petite-fille de libraire, libraire depuis 30 ans (Librairie Georges à Talence), présidente de l’Association des librairies indépendantes en Nouvelle-Aquitaine, Cécile Bory Saillant est éprise de textes et d’images. Dans ses instants de quiétude, en voyages ou en promenades, elle s’évade, s’attarde le regard porté haut, à la quête d’arbres singuliers, tordus ou colossaux.

Elle les capture en photos, les encadre avec amour, pour les magnifier, les sublimer, nous les offrir, un jour. Pour elle, photographier ces arbres, c’est s’approprier leur essence, leur lumière, leur offrir une éternité, dans leur majesté, leur mystère. C’est les élever, les mettre en avant, dans toute leur splendeur, C’est un hommage vibrant à leur grandeur.

Rendez-vous les 31 mai, 1er et 2 juin pour découvrir l’exposition et pour échanger avec Cécile Bory Saillant à 11h et 15h.

Domaine de Malagar Centre François Mauriac, 17 route de Malagar, 33490 Saint-Maixant, Gironde, Nouvelle-Aquitaine Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 98 17 17 http://www.malagar.fr À 50 kilomètres au sud de Bordeaux, dans les pas de François Mauriac, chacun peut trouver son bonheur à Malagar. François Mauriac hérite en 1927 de cette propriété familiale située sur les hauteurs de Saint-Maixant. Il en fait son lieu d’inspiration privilégié et y séjourne régulièrement en famille, à Pâques, l’été et le temps des vendanges. Le domaine est alors tel qu’on le connaît aujourd’hui avec la maison, ses deux chais viticoles, la cour intérieure où trône le grand tilleul, récemment classé « Arbre remarquable », un corps de ferme prolongé par deux auvents, le tout entouré d’un parc de quatre hectares.

© Cécile Bory