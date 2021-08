Melesse Eglise de Melesse Ille-et-Vilaine, Melesse Arbres d’avenir, arbres en devenir / Mélesse Eglise de Melesse Melesse Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Arbres d’avenir, arbres en devenir / Mélesse Eglise de Melesse, 18 septembre 2021, Melesse. Arbres d’avenir, arbres en devenir / Mélesse

Eglise de Melesse, le samedi 18 septembre à 18:00 Parcours commenté par Nicolas Hyon, Guide Naturaliste (Le Nez Dehors).

Des plantations anciennes et récentes d’essences locales : des jeunes pousses aux arbres centenaires, pour comprendre leur rôle dans l’écosystème urbain et périurbain. Eglise de Melesse place de l’église, 35520 Mélesse Melesse Ille-et-Vilaine

