Coyolles Coyolles Aisne, Coyolles Arbre qui es-tu? Coyolles Catégories d’évènement: Aisne

Coyolles

Arbre qui es-tu?, 2 juin 2021-2 juin 2021, Coyolles. Arbre qui es-tu? 2021-06-02 14:30:00 – 2021-06-02 16:00:00

Coyolles Aisne Coyolles 4.5 Une feuille aux bords dentés ? Une écorce lisse ? Dans le cadre du festival de l’arbre, apprenez à reconnaitre les différents arbres et arbustes que nous rencontrerons sur notre chemin en plein cœur du domaine de Coyolles. Ce sera également l’occasion de découvrir leurs nombreuses fonctions. A partir de 6 ans / 20 pers. max.

Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur. ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/arbre-qui-es-tu Une feuille aux bords dentés ? Une écorce lisse ? Dans le cadre du festival de l’arbre, apprenez à reconnaitre les différents arbres et arbustes que nous rencontrerons sur notre chemin en plein cœur du domaine de Coyolles. Ce sera également l’occasion de découvrir leurs nombreuses fonctions. A partir de 6 ans / 20 pers. max.

Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur. OT Retz-en-VAlois

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Coyolles Autres Lieu Coyolles Adresse Ville Coyolles