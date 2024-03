Arbre, qui es-tu ? CHAVILLE Parc de la Mare Adam Chaville, samedi 23 mars 2024.

Arbre, qui es-tu ? CHAVILLE Lors d’un atelier de reconnaissance et de classification, apprenez à reconnaître différents types d’arbres et à les localiser dans nos plus belles forêts de France. Samedi 23 mars, 14h30 Parc de la Mare Adam Gratuit, en accès libre (nombre de places limité).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:30:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:30:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

A l’occasion de l’opération forêt propre, venez lors d’un atelier de reconnaissance et de classification apprendre à reconnaître différents types d’arbres et à les localiser dans nos plus belles forêts de France.

De 14h30 à 17h30 – toutes les heures.

Atelier gratuit pour la famille.

Parc de la Mare Adam(en haut de la route des 8 bouteilles) – Chaville

Parc de la Mare Adam route des 8 bouteilles chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France

Maison de la nature gpso