Charolles 71120 En pleine forêt nous partons à la découverte de ces géants et de leurs secrets afin d’être incollable sur leurs petits noms pour de prochaines escapades natures ! Pour participer à une sortie ou un atelier, une inscription suffit, par mail ou par téléphone. Les enfants devront être accompagnés d’un parent ou d’un proche. Munissez-vous de chaussures de marche bien étanches ;) La participation est à prix libre. On vous attend pour de belles découvertes nature ! En pleine forêt nous partons à la découverte de ces géants et de leurs secrets afin d’être incollable sur leurs petits noms pour de prochaines escapades natures ! Pour participer à une sortie ou un atelier, une inscription suffit, par mail ou par téléphone. Les enfants devront être accompagnés d’un parent ou d’un proche. Munissez-vous de chaussures de marche bien étanches ;) La participation est à prix libre. On vous attend pour de belles découvertes nature !

