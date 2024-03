Arbre, qui es-tu ? BOULOGNE-BILLANCOURT Maison de la Planète Boulogne-Billancourt, samedi 23 mars 2024.

Arbre, qui es-tu ? BOULOGNE-BILLANCOURT Lors d’un atelier de reconnaissance et de classification, apprenez à reconnaître différents types d’arbres et à les localiser dans nos plus belles forêts de France. Samedi 23 mars, 14h00 Maison de la Planète Gratuit, en accès libre (nombre de places limité).

De 14h à 15h puis de 15h à 16h.

Atelier gratuit pour la famille.

A la Maison de la Planète, 72 allée du forum – Boulogne-Billancourt

