Juvaincourt 88500 Juvaincourt Arbre qui es-tu ? Balade dans le bois de Juvaincourt pour reconnaître les arbres et les arbustes. Des explications seront données sur leur vertu, leur fonctionnement, la composition de leurs feuilles, leurs fleurs et leurs fruits.

Enfant dès 5 ans.

Places limitées.

