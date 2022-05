Arbre, qui es-tu? A proximité de la Maison forestière de Bréviande,devant la barrière forestière Vert-Saint-Denis Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Vert-Saint-Denis

Arbre, qui es-tu? A proximité de la Maison forestière de Bréviande,devant la barrière forestière, 12 juin 2022, Vert-Saint-Denis. Arbre, qui es-tu?

A proximité de la Maison forestière de Bréviande, devant la barrière forestière, le dimanche 12 juin à 14:00

Partez à la découverte des arbres de nos forêts. Au cours d’une promenade dans la forêt de Bréviande, percez tous leurs secrets. Apprenez à les identifier en les observant des racines aux feuilles. Construisez un album de feuilles pour vous aider à progresser dans la reconnaissance des arbres. Animation particulièrement adaptée à un public familial. Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France A proximité de la Maison forestière de Bréviande,devant la barrière forestière Route départementale 346 77240 Vert Saint Denis Vert-Saint-Denis Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-12T14:00:00 2022-06-12T16:00:00

