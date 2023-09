Cet évènement est passé Comprendre les proportions et la perspective – Cendrine Bonami Arbre N°62 Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Comprendre les proportions et la perspective – Cendrine Bonami Arbre N°62 Orléans, 23 septembre 2023, Orléans. Comprendre les proportions et la perspective – Cendrine Bonami Samedi 23 septembre, 10h00 Arbre N°62 Prix : 10 € Laissez-vous guider par quatre talentueuses artistes et illustratrices qui vous proposent de participer à des ateliers en déambulations sur le site du Festival de Loire. Venez donner vie à votre créativité en dessinant, croquant et laissant libre cours à votre imagination lors de ces activités artistiques uniques.

Les places sont limitées à 12 personnes maximum par atelier

Point de rendez-vous au stand se trouvant à l’arbre n°62

Prix : 10 €

Réservation de votre atelier ou demandes d’informations auprès de: anais.groisy@gmail.com Arbre N°62 quai du chatelet Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:anais.groisy@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T11:30:00+02:00

