Arbre mort, oasis de vie / Randonnée découverte, 9 septembre 2023, Quissac

Arbre mort, oasis de vie / Randonnée découverte

Quissac Lot

2023-09-09 14:00:00 – 2023-09-09 17:00:00

Quissac

Lot

Quissac

Les anciens ont la mémoire des temps passés et savent raconter des histoires, dit-on ! Et si vous preniez le temps d’écouter un vieil arbre ? Imaginez et laissez-vous conter 300 ans … ou peut-être bien plus ! A moins que ce ne soit de curieux êtres qui vous murmurent leurs secrets : Chouettes, Scarabées, Chauves-souris ou Collemboles. Ils ont le pouvoir de demeurer longtemps, les vieux arbres séniors du règne végétal vous racontent. Tous vos sens serons mis à contribution pour sentir, observer, écouter la forêt, goûter parfois !

Le Parc vous invite à la découverte d’un Site Natura 2000, à l’occasion du programme Plantes et Compagnie du

Département. Accompagnés d’un guide naturaliste du Parc et de Charles Cosneau Taddei, formateur en permaculture,

découvrez les mystères de la vieille forêt de la Braunhie et initiez-vous à l’importance de la préservation des vieux arbres à l’orée du changement climatique.

Informations >> Parc / 05 65 24 20 50

Quissac

