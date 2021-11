Bellegarde Place Charles Desvergnes Bellegarde Arbre de Noel Place Charles Desvergnes Bellegarde Catégorie d’évènement: Bellegarde

Place Charles Desvergnes, le samedi 18 décembre à 13:30

Arbre de Noël, place Charles Desvergnes avec la participation de l’APE Les Canailles et de la garderie Diabolo Grenadine ainsi que la municipalité. Programme : Père-Noël, balade en calèche, tombola, contes en musique, gourmandises et maquillage. En collaboration avec l’ACIAB. Arbre de Noël Place Charles Desvergnes Place Charles Desvergnes, Bellegarde Bellegarde

