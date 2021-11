Lespinasse Espace Canal des 2 Mers Haute-Garonne, Lespinasse Arbre de Noël « Le Show des Z’enfants » – Dimanche 12 décembre Espace Canal des 2 Mers Lespinasse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Arbre de Noël « Le Show des Z’enfants » – Dimanche 12 décembre Espace Canal des 2 Mers, 12 décembre 2021, Lespinasse. Arbre de Noël « Le Show des Z’enfants » – Dimanche 12 décembre

Espace Canal des 2 Mers, le dimanche 12 décembre à 15:30

Un Show pour les «Z’enfants» qui aiment chanter, danser, rêver et rire ! Ils ont enflammé l’Espace Canal des 2 Mers en 2019 avec “Le Grand Pestacle” en faisant danser les petits Lespinassois, les voici de retour avec “Le Show des Z’enfants”, un mini cabaret avec une chanteuse, de belles danseuses, des battles de mascottes, un magicien chanteur, du voyage et une grande mission : aider le Père noël ! Retrouvez Pat Patrouille, Vaïana, Tigroo, Anne, Elsa et leurs amis pour une aprés-midi féérique ! _L’Arbre de Noël des petits Lespinassois est organisé et offert par la Mairie aux enfants de Lespinasse, en collaboration avec le Comité Festif qui offre le goûter à la fin du spectacle_ Par la Compagnie Starlight Espace Canal des 2 Mers Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Lespinasse Haute-Garonne

2021-12-12T15:30:00 2021-12-12T17:00:00

