Baptêmes en Hélicoptère Arbre de la liberté Ouistreham, 9 juin 2024 10:00, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Batptêmes en hélicoptère pour tous les âges.

Départ de l’arbre de la liberté en bord de plage de Ouistreham Riva Bella pour un vol de 7 à 8 minutes pour aller sur Pegasus ou autres avec possibilité de prendre des photos.

Réservation et billetterie à la Galerie de Carrefour Market de Ouistreham les 4 ; 11; 18 et 25 mai.

Réglement par chèque encaissé uniquement après le vol..

2024-06-09 10:00:00 fin : 2024-06-09 18:00:00. .

Arbre de la liberté Boulevard maritime

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Helicopter rides for all ages.

Depart from the Tree of Liberty on the Ouistreham Riva Bella beach for a 7-8 minute flight to Pegasus or other locations, with photo opportunities.

Reservations and tickets at the Carrefour Market Gallery in Ouistreham on May 4; 11; 18 and 25.

Payment by cheque, cashed only after the flight.

Paseos en helicóptero para todas las edades.

Salida desde el Árbol de la Libertad, en la playa de Ouistreham Riva Bella, para un vuelo de 7 a 8 minutos a Pegasus u otros lugares, con la oportunidad de hacer fotos.

Reservas y billetes en la Galería Carrefour Market de Ouistreham los días 4, 11, 18 y 25 de mayo.

Pago por cheque cobrado sólo después del vuelo.

Hubschrauber-Flüge für alle Altersgruppen.

Starten Sie vom Baum der Freiheit am Strand von Ouistreham Riva Bella zu einem 7- bis 8-minütigen Flug nach Pegasus oder anderen Orten mit der Möglichkeit, Fotos zu machen.

Reservierung und Kartenverkauf in der Galerie des Carrefour Market in Ouistreham am 4., 11., 18. und 25. Mai.

Zahlung per Scheck, der erst nach dem Flug eingelöst wird.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Caen la Mer