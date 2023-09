Conférence : « Le métayage en Amikuze – Etxetiergoa Amikuzen » Arbouet-Sussaute, 18 novembre 2023, Arbouet-Sussaute.

Arbouet-Sussaute,Pyrénées-Atlantiques

Conférence sur « Le métayage en Amikuze – Etxetiergoa Amikuzen » par Jean-Claude Mailharin..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Arbouet-Sussaute 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Conference on « Sharecropping in Amikuze? Etxetiergoa Amikuzen » by Jean-Claude Mailharin.

Conferencia sobre « ¿La aparcería en Amikuze? Etxetiergoa Amikuzen » por Jean-Claude Mailharin.

Vortrag über « Die Teilpacht in Amikuze? Etxetiergoa Amikuzen » von Jean-Claude Mailharin.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Pays Basque