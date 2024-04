Arboretum Volčji Potok Domžale, samedi 1 juin 2024.

Samedi 1 juin, 10h00 Arboretum Volčji Potok

L'arboretum de Volčji Potok est l'installation horticole la plus visitée de Slovénie. Au cours des vingt dernières années, il est devenu célèbre pour ses spectacles de fleurs de printemps. Les visiteurs de toutes les régions du pays et de l'étranger viennent à Arboretum pour être fascinés par des millions de jonquilles, tulipes et autres fleurs de printemps.

Volčji Potok Arboretum a été créé en 1952 par l’Université de Ljubljana. L’institution a repris le domaine jusqu’en 1948 appartenant à la famille Souvan. Les propriétaires privés tardifs ont acheté la propriété en 1882 et plaqué le parc autour de la maison de maître. La maison de maître de style renaissance et plus tard barocco a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1950, le domaine a été légalement déclaré lieu de patrimoine culturel et naturel d’importance nationale.

L’université a créé une collection de plantes ligneuses à des fins de recherche et d’éducation. Plus tard, l’Arboretum est devenu indépendant. Aujourd

