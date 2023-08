MARCHE DES ÉTANGS Arboretum Réchicourt-le-Château, 3 septembre 2023, Réchicourt-le-Château.

Réchicourt-le-Château,Moselle

Bienvenue à la fête de l’étang ! Profitez-en pour participer à la marche des étangs proposée par l’AAPPMA la Gaule de Réchicourt ! L’association est fière de faire partager les chemins et berges de ce site exceptionnel. 3 parcours balisés sont possibles de 5.5km , 9km et 16 km pour les plus aguerris ! Sur inscription uniquement, avant le 26/08.. Tout public

Dimanche 2023-09-03 08:00:00 fin : 2023-09-03 12:00:00. .

Arboretum

Réchicourt-le-Château 57810 Moselle Grand Est



Welcome to the pond festival! Take advantage of the opportunity to take part in the pond walk organized by AAPPMA la Gaule de Réchicourt! The association is proud to share the paths and banks of this exceptional site. 3 marked routes are available: 5.5km, 9km and 16km for the more experienced! Registration only, before 26/08.

¡Bienvenido a la fiesta de los estanques! ¡Aproveche la oportunidad de participar en el paseo por el estanque organizado por la AAPPMA la Gaule de Réchicourt! La asociación se enorgullece de compartir los senderos y riberas de este paraje excepcional. hay 3 recorridos señalizados: 5,5 km, 9 km y 16 km para los más experimentados Inscripción obligatoria antes del 26/08.

Willkommen beim Teichfest! Nutzen Sie die Gelegenheit und nehmen Sie am Teichmarsch teil, der von der AAPPMA la Gaule de Réchicourt angeboten wird! Der Verein ist stolz darauf, die Wege und Ufer dieses außergewöhnlichen Ortes mit anderen zu teilen. es gibt 3 markierte Strecken von 5,5 km, 9 km und 16 km für die Geübtesten! Nur mit Anmeldung vor dem 26/08.

Mise à jour le 2023-08-28 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG