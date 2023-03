Les Journées de l’Arbre Arboretum National des Barres, 30 septembre 2023, Nogent-sur-vernisson.

Les Journées de l'Arbre 30 septembre et 1 octobre Arboretum National des Barres

Les Journées de l’Arbre – Fête des Plantes renommée dans l’un des plus beaux arboreta d’Europe. Pendant 2 jours, des producteurs de plantes rares et de qualité exposent pour vous à l’Arboretum des Barres. Des artisans et des artistes locaux les accompagnent.

Mais aussi : des visites guidées gratuites, des conférences, des ateliers pour les enfants, une restauration, des crêpes, et même un mini-golf…

Tout pour passer une excellente journée !

Les pépiniéristes présents : (liste en septembre)

Arboretum National des Barres Domaine des Barres, Nogent-sur-vernisson

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

