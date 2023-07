PIÈCE DE THÉÂTRE : L’ENTRETIEN Arboretum Moussey, 2 septembre 2023, Moussey.

Moussey,Moselle

Le théâtre de la Goutte d’Eau présente sa nouvelle pièce « L’entretien », écrit et mise en scène par Pauline Guilloteau. L’histoire : A la recherche d’un emploi, différentes personnes se retrouvent au même entretien d’embauche. Qui aura le poste à pourvoir ? Jusqu’où iront-ils ?

Les réservations sont à faire par téléphone. Ce spectacle est déconseillé aux moins de 10 ans.. Adultes

Samedi 2023-09-02 21:00:00 fin : 2023-09-02 22:30:00. EUR.

Arboretum

Moussey 57770 Moselle Grand Est



The Théâtre de la Goutte d’Eau presents its new play « L’entretien », written and directed by Pauline Guilloteau. The story : In search of a job, different people find themselves at the same job interview. Who will get the job? How far will they go?

Reservations must be made by phone. This show is not recommended for children under 10 years old.

El Théâtre de la Goutte d’Eau presenta su nueva obra « L’entretien », escrita y dirigida por Pauline Guilloteau. La historia: En busca de un empleo, diferentes personas se encuentran en la misma entrevista de trabajo. ¿Quién conseguirá el trabajo? ¿Hasta dónde llegarán?

Las reservas deben hacerse por teléfono. Este espectáculo no está recomendado para menores de 10 años.

Das Théâtre de la Goutte d’Eau präsentiert sein neues Stück « L’entretien », geschrieben und inszeniert von Pauline Guilloteau. Die Geschichte: Auf der Suche nach einem Job treffen sich verschiedene Personen zum selben Vorstellungsgespräch. Wer wird die Stelle bekommen? Wie weit werden sie gehen?

Reservierungen müssen telefonisch vorgenommen werden. Diese Aufführung ist für Kinder unter 10 Jahren nicht empfohlen.

