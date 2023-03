Entendre l’arboretum autrement ! Arboretum Marcel Kroenlein, 2 juin 2023, Roure.

Surplombant la Vallée de la Tinée et s’étendant sur 17 hectares, proche du village de Roure, l’Arboretum propose tout au long de l’année des visites guidées à thèmes suivant les saisons et des ateliers pour adultes comme pour enfants…

Dans le cadre des RV’s aux Jardins sur le thème « Les musiques au jardin » , l’arboretum propose :

– un Atelier « Entendre l’arboretum autrement » avec le chercheur de sons Alain Baudry qui nous emmènera sur les sentiers pour écouter les chants d’oiseaux, l’eau, le vent dans les arbres, le brame du cerf mais aussi les bruits insolites de la nature à découvrir.

Ces RV’s aux jardins seront également l’occasion de participer à d’autres ateliers :

– « Nature & Citoyenneté » pour une initiation à la botanique, les arbres de demain, la découverte des simples et vertus des plantes médicinales et culinaires, la permaculture, …

– « Art & Arbre » pour découvrir le Parcours des oeuvres d’artistes et réaliser sa propre œuvre de Land Art …

Arboretum Marcel Kroenlein Forêt de la Fracchia 06420 Roure Roure 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur http://www.arboretum-roure.org Seul arboretum européen à exposer des œuvres d'art, il rassemble les arbres des montagnes du monde, une collection d'érables d'altitude, une rocaille de joubarbes, le patrimoine des rosiers botaniques des Alpes-Maritimes, une table de lecture du paysage en lave émaillée, un parcours ornithologique d'oiseaux sculptés, un fructicetum, un potager d'altitude. Ouvert tous les jours (10h-18h). Entrée : 5€/adulte, tarif sur demande/groupe. Visite sur réservation possible au 06 07 48 48 76. Animations diverses à thèmes selon les saisons, sur la biodiversité, les plantes médicinales ou plantes aromatiques. Langues parlées : anglais, italien, français

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©Maiko Hyo