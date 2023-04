Visite découverte du Chemin de la Découverte Arboretum le Chemin de la Découverte , mairie de Melle 79500 Melle, 2 juin 2023, Melle.

Visite découverte du Chemin de la Découverte Vendredi 2 juin, 18h00 Arboretum le Chemin de la Découverte , mairie de Melle 79500 Melle Visite gratuite pour l’événement. Accès libre toute l’année 24h/24h.

Visite à 2 voix présentant les arbres de collection du Chemin de la Découverte et les arbres utilisés en phytothérapie, en compagnie de l’herboriste Tania Pineau, et du spécialiste de l’arboretum, Pierre Jozelon.

Arboretum le Chemin de la Découverte, mairie de Melle 79500 Melle
Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
05 49 29 15 10
https://mairie-melle.fr/tourisme-et-patrimoine/melle-cite-verte/le-chemin-de-la-decouverte

Depuis 1979, la ville de Melle a réalisé l'aménagement de 6,5 kilomètres de sentiers pédestres en lieu et place de délaissés ferroviaires situés pour partie aux abords immédiats de la vieille ville. Si par endroit la végétation spontanée agrémentait le parcours, certains tronçons étaient dénudés et le maire de l'époque, Jean Bellot, eu alors l'idée, dès 1985, d'accompagner ce chemin par des végétaux indigènes et exotiques. L'idée de collection et de chemin botanique était née et depuis, les plantations se succèdent sur le Chemin de la Découverte. Ce long cheminement fait le tour de la ville et emprunte trois circuits, appelés Fontaine des lépreux, Lavoir de Loubeau et Lavoir de Villiers. Deux ambiances retiennent particulièrement l'attention : l'Arboretum et le Jardin d'eau et d'orties. Le premier, créé à partir de 1993 et réparti par thèmes le long du chemin, avec une composante plus forestière près du Lavoir de Villiers, constitue un support original de sensibilisation, d'initiation et de découverte, ouvert autant aux professionnels qu'aux particuliers. Le second, très proche du centre-bourg, créé en 2009 par le jardinier-paysagiste et écrivain Gilles Clément, dans le cadre de la biennale d'art contemporain de Melle, trouve sa place dans le contexte de résistance au système dominant, par lequel tout se marchandise au détriment de l'environnement. Près de 1 800 espèces d'arbres et d'arbustes ont été plantées sur l'ensemble du circuit, rassemblées au sein de neuf collections agréées par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées (CCVS). Les neuf genres concernés sont : les marronniers, les frênes, les bouleaux, les charmes, les tilleuls, les saules, les micocouliers, les sorbiers et même les groseilliers ! On peut également y découvrir une collection d'érables, de chênes, de hêtres, d'aulnes et près de 250 variétés de rosiers. Écorces et feuillages étranges, spectaculaires ou admirables, surprises garanties ! Là encore, le concepteur du jardin en mouvement le décrit comme un « arboretum à la fois original et généreux ». Mais le charme de ce parcours et de ces jardins réside aussi dans le fait qu'ils sont intégrés avec intelligence et délicatesse dans la géographie et l'histoire des lieux, offrant çà et là d'admirables points de vue sur la ville, par ailleurs labellisée « Petite Cité de Caractère ». Il permet d'appréhender par des chemins de traverse, la cité, haut lieu d'exploitation de l'argent à l'époque carolingienne, et son site vallonné traversé par la rivière La Béronne. Dominé par ses trois grandes églises romanes, la silhouette blonde des constructions du bourg avec ses ondulations de tuiles rouges dialogue subtilement avec le site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T18:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:30:00+02:00

Jozelon Pierre©