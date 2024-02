Arboretum du Lys Exposition Echec, pat et facéties – Chez la Vergeade Champagnat, vendredi 2 août 2024.

Exposition Céramiques, dessins, peintures, techniques mixtes, cartes postales…

Echec pat et facétie est une exposition collective qui réunit les symboles d’un jeu qui serait à la limite de mal tourner (dans le sens où la blague serait un peu trop vaseuse, voire fangeuse). Parce que oui les artistes invités font tous les trois de la céramique et aime rigoler, transformer le langage, la matière et les codes avec une posture fanfaronne, joueuse et sans ego-trip. En mixant les médiums, ils exposent jeu d’échec XL, épouvantails XXL, masques SM et maisons XS… Une installation immersive au sein de l’exposition et dans l’arboretum du Lys!

Artistes exposants

Gilberte Girard

Clément Seger

Sarah Vigier

Avec la complicité de Claire Cuenot et Bernadette Strassmann

Veuillez vérifier l’ouverture de l’arboretum avant votre visite

05 55 67 66 26 ou 06 80 15 91 11 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02

fin : 2024-08-31

Chez la Vergeade Arboretum du Lys

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.arboretumdulys@orange.fr

