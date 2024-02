Arboretum du Lys Atelier Aquarelle/Nature – Chez la Vergeade Champagnat, mercredi 24 juillet 2024.

Arboretum du Lys Atelier Aquarelle/Nature – Chez la Vergeade Champagnat Creuse

ATELIERS AQUARELLE / NATURE

« Dessiner les cornouilliers dans le paysage »

DE 10 H A 12 H POUR LES ADULTES

DE 15 H A 17 H POUR LES ADOS (+ de 13 ans)

PARTICIPATION 15 EUROS

Tiphaine Laurent est une illustratrice et éthno-paysagiste qui habite entre le Limousin et la Gironde. Elle cherche à raconter les récits que nous construisons avec les autres vivants. Par l’observation naturaliste, la compréhension du paysage, l’immersion in situ et enfin l’illustration, elle cherche à mieux comprendre le monde qui l’entoure, les vivants qu’elle rencontre, leurs mœurs, leurs interrelations…

Veuillez vérifier l’ouverture de l’arboretum avant votre visite

05 55 67 66 26 ou 06 80 15 91 11 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 15:00:00

fin : 2024-07-24 17:00:00

Chez la Vergeade Arboretum du Lys

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.arboretumdulys@orange.fr

L’événement Arboretum du Lys Atelier Aquarelle/Nature – Champagnat a été mis à jour le 2024-02-16 par Marche et Combraille en Aquitaine