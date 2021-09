Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Neuvic, 18 septembre 2021, Neuvic.

Samedi 18 de 14h à 18h et dimanche 19, de 14h à 19h. Visite guidée dimanche à 14h30

Tarifs réduits : Visite libre Adulte 4€, Jeunes (4/18ans) 3€ et visite guidée Adulte 6€ et jeunes (4/18ans) 4€

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, « Patrimoine pour tous – Apprendre pour la vie », visite guidée avec la propriétaire : découvrir le parc, son histoire et l’histoire de la famille, le verger, le jardin de curé, la chapelle et ses vitraux contemporains. En parallèle découvrez l’exposition “Jardins dessinés” en présence de l’auteur de BD, Nicolas Gazeau.

contact@larboretum-neuvicdussel.com +33 6 73 96 48 45 http://www.larboretum-neuvicdussel.com/

