Pique Nique à l’Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Neuvic, 21 juillet 2023, Neuvic.

Neuvic,Corrèze

Découvrir le parc autrement à l’ombre des grands arbres en vous installant où vous voulez avec votre pique-nique..

2023-07-21 fin : 2023-08-25 14:30:00. .

Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Discover the park in a different way under the shade of the big trees by sitting wherever you want with your picnic.

Descubra el parque de una forma diferente, a la sombra de los altos árboles, instalándose donde quiera con su picnic.

Entdecken Sie den Park auf andere Weise im Schatten der großen Bäume, indem Sie sich mit Ihrem Picknick niederlassen, wo immer Sie wollen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze