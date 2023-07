Ateliers Volière Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Neuvic, 18 juillet 2023, Neuvic.

Neuvic,Corrèze

L’Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel vous invite aux ateliers créatifs « Volière, La Dame Blanche et Collectionner les feuilles ». Au cours de la visite, apprendre à reconnaître les arbres à partir de leurs feuilles que les enfants collent sur un support et emportent en souvenir..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 12:00:00. EUR.

Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Château de Neuvic d’Ussel Arboretum invites you to take part in the « Aviary, The White Lady and Collecting Leaves » creative workshops. During the visit, learn to recognize trees from their leaves, which children glue onto a support and take home as a souvenir.

El Arboreto del castillo de Neuvic d’Ussel le invita a participar en los talleres creativos « Pajarera, La Dama Blanca y Recogida de hojas ». Durante la visita, aprenda a reconocer los árboles a partir de sus hojas, que los niños podrán pegar en un soporte y llevarse a casa como recuerdo.

Das Arboretum des Schlosses Neuvic d’Ussel lädt Sie zu den kreativen Workshops « Volière, La Dame Blanche und Collectionner les feuilles » (Voliere, die weiße Dame und Blätter sammeln) ein. Während des Besuchs lernen Sie, die Bäume anhand ihrer Blätter zu erkennen, die die Kinder auf eine Unterlage kleben und als Andenken mit nach Hause nehmen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze