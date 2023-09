Visite guidée du parc avec la propriétaire Arboretum du château de Neuvic d’Ussel Neuvic, 17 septembre 2023, Neuvic.

Avec la propriétaire, découvrez l’arboretum et le savoir-faire de l’artiste qui a réalisé les verrières en intaille de la chapelle du château de Neuvic d’Ussel.

Arboretum du château de Neuvic d’Ussel 10 place de la mairie, 19160 Neuvic Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 73 96 48 45 http://larboretum-neuvicdussel.com http://www.facebook/arboretumneuvicdussel En 1830, Jean-Hyacinthe, dit Alfred d’Ussel entreprend la reconstruction de la demeure et la création du parc. L’ensemble, modèle du XIXe, est inscrit au titre des Monuments historiques en 2018.

Parc agricole et paysager, arboretum, 6,5 ha au cœur de Neuvic. Il allie paysages romantiques à l’anglaise, vallonnements, allées en courbe, prairies et espaces boisés. Une volière en granit et toit d’ardoises borde un étang agrémenté de vivaces où évoluent, canards sauvages, carpes Koï et poissons rouges. 350 espèces d’arbres ou arbustes d’Europe, Amérique et Asie sont représentées dont des arbres remarquables d’environ 200 ans.

Curiosités : triple couronne de buis sur une butte surplombée d’un tilleul d’où le regard embrasse une partie du parc, oratoire dans une clairière romantique, kiosque en châtaignier sur son belvédère, urne funéraire gallo-romaine près d’un bassin de pierre.

Verger et jardin de curé, adossé à une chapelle aux vitraux contemporains de l’artiste Françoise Bissara complètent la visite. Profitez de jeux pour enfants de 4 à 12 ans. A89 sortie 23, suivre les panneaux Neuvic. Entrée : avenue des Marronniers. Parking à proximité.

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

