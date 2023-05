Visite de l’arboretum du château de Neuvic d’Ussel Arboretum du château de Neuvic d’Ussel, 3 juin 2023, Neuvic.

Visite de l’arboretum du château de Neuvic d’Ussel 3 et 4 juin Arboretum du château de Neuvic d’Ussel 6€, 4€ pour les 4-18 ans et PMR.

Découvrez avec la propriétaire, l’arboretum, son histoire, la famille qui l’a conçu et entretenu depuis deux siècles. Le verger et le jardin de curé vous offriront une ambiance très différente. La chapelle vous livrera ses secrets et vous fera entrer dans la magie des vitraux originaux de l’artiste Françoise Bissara-Fréreau.

Arboretum du château de Neuvic d’Ussel 2 avenue des Marroniers,19160 Neuvic, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 73 96 48 45 http://www.larboretum-neuvicdussel.com Jean-Hyacinthe d’Ussel crée ce parc en même temps qu’il reconstruit sa demeure vers 1830. Dans la tradition des parcs à l’anglaise, ses nombreux arbres remarquables et de jolis points de vue vous surprendront. Le relief vallonné, souligné par les allées, a permis la création d’espaces variés avec 350 espèces d’arbres et arbustes d’Amérique, Asie et Europe. Des plantations parfois rares sont ajoutées, de nombreux aménagements voient le jour : triple couronne de buis surmontée d’un imposant tilleul, oratoire dans sa clairière, kiosque champêtre. La cathédrale végétale accueille les enfants sous ses 8 troncs. Carpes Koï, canards et tortue animent la pièce d’eau, bordée d’orgues de verdure, de fleurs vivaces, d’arbustes et d’une volière de granit. Verger, jardin de curé et chapelle aux vitraux contemporains complètent la visite. Superficie : 6,5 ha

