Visite libre de l’Arboretum d’Harcourt 3 et 4 juin Arboretum d’Harcourt

Durant deux jours, chacun pourra se promener en toute liberté pour explorer les 15 hectares de cet arboretum bicentenaire et flâner sous les parfums des arbres en fleurs. Samedi et dimanche, découvrez un lieu unique riche de plus de 2500 arbres et arbustes venus du monde entier.

Arboretum d’Harcourt 13 rue du château, 27800 Harcourt Harcourt 27800 Eure Normandie 02 32 46 29 70 http://www.harcourt-normandie.fr L’arboretum d’Harcourt constitue une véritable collection botanique de plus de 400 espèces dont les plus vieux ont près de 200 ans. Son histoire est marquée par les grands noms du monde horticole, tels que Delamare, Michaux, Pépin, Vilmorin…qui sont intervenus depuis sa création en 1810. Depuis le Neubourg, direction D 137. Entre le Neubourg et Brionne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:30:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

© Harcourt_AurélienPapa