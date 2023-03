Exposition : Aux sons des arbres Arboretum d’Harcourt, 3 juin 2023, Harcourt.

Exposition : Aux sons des arbres 3 et 4 juin Arboretum d’Harcourt Gratuit

Aux sons des arbres

Parcours-exposition

Arpentez l’arboretum à la découverte des installations artistiques et sonores de Will Menter et de José Le Piez. Les oeuvres de ces deux artistes contemporains sculpteurs et musiciens vous invitent à écouter les sons des arbres et du bois de manière interactive.

Arboretum d’Harcourt 13 rue du château, 27800 Harcourt Harcourt 27800 Eure Normandie 02 32 46 29 70 http://www.harcourt-normandie.fr L’arboretum d’Harcourt constitue une véritable collection botanique de plus de 400 espèces dont les plus vieux ont près de 200 ans. Son histoire est marquée par les grands noms du monde horticole, tels que Delamare, Michaux, Pépin, Vilmorin…qui sont intervenus depuis sa création en 1810. Depuis le Neubourg, direction D 137. Entre le Neubourg et Brionne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:30:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

©WillMenter