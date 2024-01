Dimanches Magnolias Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes, dimanche 7 avril 2024.

Ingrannes Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-04-07 15:00:00

fin : 2024-04-14

Visites guidées à 15h

Ces arbres aux fleurs exubérantes nous fascinent. Ils étalent leurs larges pétales éclatants dès le début du printemps, avant même la sortie des feuilles. Venez faire plus amples connaissance avec ‘Daphné’, ‘Léonard Messel’, ‘Yellow bird’, ‘Star wars’, etc.

Visites guidées à 15h

Ces arbres aux fleurs exubérantes nous fascinent. Majoritairement originaires d’Asie, ils étalent leurs larges pétales éclatants dès le début du printemps, avant même la sortie des feuilles. Avec 400 Magnolias, l’Arboretum abrite la plus grande collection française privée. Entre espèces botaniques et obtentions humaines, les formes et les couleurs des fleurs sont d’une grande variété. Laissez-vous guider…

20 EUR.

Arboretum des Grandes Bruyères

Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-09 par ADRT45