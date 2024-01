Concours photos « Magnolias » Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes, samedi 6 avril 2024.

Concours photos « Magnolias » Plusieurs centaines de Magnolias offrent à vos regards leurs fleurs éclatantes et créent des paysages oniriques, vous invitant à la promenade. Ces fleurs si belles et si fragiles sont aussi particu… 6 – 21 avril Arboretum des Grandes Bruyères Voir http://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:00:00+02:00

Plusieurs centaines de Magnolias offrent à vos regards leurs fleurs éclatantes et créent des paysages oniriques, vous invitant à la promenade. Photographiez ces instants de volupté et tentez de gagner des cadeaux !

Le concours est ouvert à tous. Pour y participer, il suffit : 1- Venir à l’Arboretum des Grandes Bruyères et prendre toutes les photos que vous voulez. 2- Choisir une seule de vos photos répondant au thème « Magnolias » et la transmettre à l’Arboretum par voie électronique en précisant vos coordonnées et éventuellement le titre que vous souhaitez donner à votre photo. L’équipe de l’Arboretum la publie sur sa page FaceBook (en préservant votre vie privée). 3- Accumuler le plus de « Like » sur votre photo. Les gagnants recevront un abonnement illimité pendant un an à l’Arboretum.

Arboretum des Grandes Bruyères Arboretum des Grandes Bruyères, Ingrannes Ingrannes [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 57 28 24 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org »}]

FMACEN045V5035G4

Patrick THIAUDIERE