Expédition botanique Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-11-03T09:00:00+01:00 – 2024-11-03T17:00:00+01:00

Jeu de piste, livret-jeu offert à l’accueil pour les 6-12 ans.

Les enfants deviennent des découvreurs de plantes. Comme les naturalistes d’autrefois, ils se munissent de leur petit carnet de scientifique et font leur propre expédition botanique au coeur de l’Arboretum.

Pendant les vacances de Pâques, d’été et de la Toussaint toutes zones sur proposition des Nouvelles Renaissances en Centre-Val-de-Loire.

Arboretum des Grandes Bruyères