Bienvenue à l’Arboretum Ouverture de la saison 2024

Cadeau de bienvenue : 1 billet acheté ce samedi = un billet demi-tarif en 2024

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T09:00:00+01:00 – 2024-03-17T17:00:00+01:00

Ouverture de la saison 2024 :

Cadeau de bienvenue : 1 billet acheté ce samedi = un billet demi-tarif offert pour le jour de votre choix en 2024

Dimanche : 2 visites guidées sans supplément tarifaire, à 11h et à 15h, réservation fortement conseillée.

Les bruyères en fleurs tapissent gaiement les sous-bois en mauve, parme, rose et blanc. Les bourgeons éclosent gaiement grâce au soleil printanier. Les oiseaux chantent. Les allées au gazon vert et ras vous accueillent dans ce havre de paix au cœur de la forêt d’Orléans.

