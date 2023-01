Dimanches d’Automne Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes Catégorie d’Évènement: Ingrannes

Visites guidées à 15h Au delà encore de leur beauté automnale, chaque arbre a son histoire et ses petits secrets. Venez en découvrir quelques-uns et vous émerveiller ! Arboretum des Grandes Bruyères Arboretum des Grandes Bruyères, Ingrannes Ingrannes Visites guidées à 15h

Les chênes rouges d’Amérique, les érables d’Asie, les parroties de Perse et les Ormes du Japon, pour ne citer qu’eux, déploient leurs plus belles couleurs en cette saison. Apprenez à mieux connaître ces arbres, leur origine géographique, leurs usages traditionnels, mais aussi leur sol et leur exposition favoris, l’entretien dont ils ont peut-être besoin et les associations qui leur conviennent.

