Les enfants observent et comparent certains arbres, avec leurs fleurs et leurs fruits. Par de petits jeux, ils découvrent différentes expressions de l’évolution du végétal au cours des temps géologiques, et ainsi la créativité de la nature.

Pendant les vacances de Pâques, d’été et de la Toussaint toutes zones sur proposition des Nouvelles Renaissances en Centre-Val-de-Loire. Ouverture en continu 10h-18h tous les jours pendant les vacances de la zone B et du 14/07 au 15/08.

