Le Pays du Père Noël Arboretum des Barres Nogent-sur-vernisson, 2 décembre 2023, Nogent-sur-vernisson.

« Le Pays du Père Noël » est à découvrir à l’Arboretum national des Barres. Parmi les arbres remarquables venus des 5 continents, enfants et adultes pourront partir à la rencontre du Père Noël et des habitants de son merveilleux Pays, occupés à préparer et à célébrer Noël. À l’abri du dôme scandinave, les malicieuses marionnettes vous amuseront de leurs histoires avant que vous ne fassiez la connaissance de Snegourotchka, la fille des neiges, qui vous émerveillera avec ses flocons de papier. Au gré de leur promenade dans le parc, les enfants rencontreront aussi les lutins farceurs qui ont investi une drôle de cabane dans les bois, les peluches géantes, les lutins sculpteurs de ballons, mais aussi les espiègles bonhommes de neige avec leurs bulles magiques. (…)

Arboretum des Barres Nogent-sur-vernisson

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:30:00+01:00

2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00

